Kindergärtnerinnen als gute Feen für Senioren in Uhlstädt-Kirchhasel unterwegs

Wie man aus der Not eine Tugend macht, zeigt gerade die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. Dort gibt es seit dieser Woche einen „Organisationsdienst“. Dessen Anliegen ist es, für bedürftige Bürger im Gemeindegebiet die Einkäufe zu erledigen. Dabei schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Flächengemeinde mit ihren 32 Ortsteilen wolle angesichts der Ausnahmesituation mit Beschränkungen und gestrichenen Busfahrten „verstärkt Verantwortung für ihre Bürgerinnen und Bürger übernehmen, wenn Freundschafts- beziehungsweise Nachbarschaftshilfe nicht mehr ausreichen oder nicht vorhanden sind“, sagt Bürgermeister Toni Hübler (CDU). Wer nicht in der Lage ist, Lebensmitteleinkäufe selbst zu übernehmen, kann sich in der Gemeindeverwaltung melden und seinen persönlichen Bedarf durchgeben. Eingekauft wird dann in Lebensmittelmärkten im Gemeindegebiet. Auch Medikamente aus der Apotheke sollen so geliefert werden.

Aufwand für Fahrtkosten wird pauschal mit fünf Euro berechnet

Den Einkaufs- und Bringedienst übernehmen laut Hübler die Mitarbeiterinnen des kommunalen Kindergartens Großkochberg. Das Personal dort, insgesamt zwölf Beschäftigte, steht wie das anderer Kindergärten im ganzen Land derzeit ohne Kinder da. Sie in Kurzarbeit zu schicken, sei nach Auskunft des Kommunalen Arbeitgeberverbandes unzulässig. Also werden sie quasi als gute Feen für zumeist ältere Mitbürger eingesetzt. „Wir müssen schauen, wie das Angebot angenommen wird“, sagt der Bürgermeister.

Der Organisationsdienst soll möglichst unbürokratisch erfolgen. So würde die Gemeinde für die Besorgungen in Vorleistung gehen und bei der Lieferung sich diese - nach Vorlage der Quittung - durch den Auftraggeber begleichen lassen. Ganz kostenlos wird freilich auch dieser staatliche Service nicht sein: Zur Abgeltung des Aufwandes, insbesondere der Fahrtkosten, werden pauschal fünf Euro berechnet.