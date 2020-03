Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Fälle im Landkreis: Gleich fünf Kamsdorfer positiv auf Coronavirus getestet

Die Lesenacht am Donnerstagabend im AWO-Kindergarten „Bunte Spielwelt“ in Kamsdorf wird für die nächsten zwei Wochen die letzte Aktivität in der Einrichtung sein. Ab Freitag wird sie geschlossen. Grund ist, dass eines der Kinder positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Betroffen sind aber noch vier weitere Familienangehörige. Das bestätigte am Abend ein Sprecher des Landratsamtes. Es sind die ersten fünf bestätigten Fälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Die Kamsdorfer waren kürzlich zu einem Urlaub in einem Risikogebiet in Norditalien. Nach der Rückkehr traten Erkältungssymptome und Fieber auf, woraufhin sie sich in eine von der Kassenärztlichen Vereinigung extra ausgewiesene Hausarztpraxis für Coronaverdachtsfälle in Saalfeld begaben. Donnerstagabend stand dann fest: Vier der Italienreisenden und ein weiteres Familienmitglied haben sich mit dem neuartigen Virus infiziert. Sie befinden sich jetzt in Quarantäne.

Weil das jüngste Kind nach dem Urlaub noch den Kindergarten besucht hat, wird die Einrichtung nun vorerst komplett geschlossen. Das Gesundheitsamt ist dabei, mögliche Kontaktpersonen zu ermitteln. Erste Spuren führen in die Grundschule Könitz und die Regelschule Unterwellenborn.

„Über weitere Maßnahmen wird der Krisenstab befinden, der sich am Freitag 7.30 Uhr trifft“, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD). Voraussichtlich werde die Allgemeinverfügung der neuen Lage angepasst. Es sei denkbar, dass weitere Bildungseinrichtungen geschlossen werden und sämtliche öffentlichen Veranstaltungen im Landkreis abgesagt werden müssen.