Im Beisein der am Umbau Beteiligten wurde der Kindergarten "Wiedbachspatzen" erst vor gut sechs Wochen wieder offiziell in Betrieb genommen. In der Woche vor Ostern musste die im Auftrag der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel für gut 500.000 Euro umgebaute und modernisierte Einrichtung wegen eines Coronafalles wieder geschlossen werden.