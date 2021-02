Kindergarten Marktgölitz hat viel Platz zum Abstand halten

In Lockdownzeiten haben es kleinere Kindergärten eher einfacher, Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzen. Das schätzt auch Angela Radwan, Leiterin der "Kleinen Strolche" in Marktgölitz, an ihrer Einrichtung. "Wir haben genügend Platz im Haus, im Hof und unserem schönen Garten, um uns gut zu verteilen", sagt die Erzieherin. "Außerdem können wir zwei Kohorten bilden". Träger ist die Volkssolidarität, es ist einer von zwei Kitas in der Gemeinde Probstzella. Seit Montag arbeitet man wieder im eingeschränkten Regelbetrieb auf Stufe gelb.

Maximal 40 Plätze bietet der Kindergarten, aktuell ist die Kapazität mit 36 Kindern fast ausgeschöpft, der Fortbestand also sehr sicher, auch wegen der jüngst vom Gemeinderat beschlossenen brandschutztechnischen Ertüchtigung. Hier hofft Angela Radwan, dass die Arbeiten noch dieses Jahr starten können, besonders die alten Fenster bedürfen einem Austausch.

Nach Wochen der Betreuung zu Hause sei es für einige Kinder nicht leicht gewesen, wieder in die Kindergartengemeinschaft zurückzukehren, sagt die Leiterin. Um mit den Daheimgebliebenen in Kontakt zu bleiben, schrieben ihnen die Erzieher Briefe mit kleinen Aufmerksamkeiten, etwa einer Faschingsmaske für zu Hause. Für die große Gruppe gab es eine kleine Karnevalsfeier im Sportraum. "Die Kleinen freuen sich sichtlich, wieder in den Kindergarten zu können", sagt uns Angela Radwan. Eltern dürfen noch nicht wieder mit ins Gebäude, Radwan lobt ihr Verständnis für die Einschränkungen sowie das Engagement des Elternbeirats. "Unser Glück war der gute Winter, so konnten wir wenigstens auf unserem Areal ein bisschen rodeln und Schneemänner bauen", sagt sie.

Im Außenbereich hat derweil der Bundesfreiwilligendienstleistende ("Bufdi") des Kindergartens seinem Heimwerkertalent freien Lauf gelassen und eine Spielhütte aufgestellt, das Hochbeet erneuert und eine Sportwand mit Wurfkorb und Boxsack installiert. "Ohne seine Hilfe wäre vieles nicht denkbar", würdigt Angela Radwan.