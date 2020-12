Kindergarten Zeutsch: „Mit Ausschreibung wird es Sommer“

Der Kindergarten "Wiedbachspatzen" in Zeutsch wird seit dem Sommer umgebaut, die Kinder sind solange in Engerda untergebracht. Der noch vor Weihnachten geplante Wiedereinzug wird sich allerdings verzögern, weil weitere Arbeiten am Fußboden notwendig sind.

Uhlstädt-Kirchhasel und seine Kindergärten sind seit ein paar Jahren Dauerbrenner im Gemeinderat. Auch deshalb, weil es selten planmäßig läuft. Wie in Uhlstädt, wo der Anbau am Ende mit mehr als 600.000 Euro erheblich teurer wurde, als geplant, reichen auch in Zeutsch die für die Kapazitätserweiterung veranschlagten 440.000 Euro nicht hinten und nicht vorne. Und aus den zwölf Wochen, die die 27 „Wiedbachspatzen“ im Asyl in Engerda verbringen sollten, wird mindestens ein halbes Jahr. Das sorgt für Frust auf allen Seiten.