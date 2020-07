Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kindersommer in Corona-Zeiten

Weil die Kirchgemeinde Königsee in diesem Sommer entgegen der sonstigen Gepflogenheiten mit Kindern keine Übernachtungsfreizeiten machen kann, lädt sie herzlich zu einzelnen Tagesveranstaltungen ein.

Eltern und Kinder können sich schon einmal diese Termine im Kalender markieren:

Am Sonntag, dem 19. Juli gehen von 10 bis 16 Uhr die Kirchendetektive auf Schatzsuche rund um Allendorf. Los geht es am Pfarrgarten Allendorf neben dem Pfarrhaus.

Tags darauf wird im gleichen Zeitraum gebastelt. Von 10 bis 16 Uhr heißt es: „Ich will's bunt – Socken, Beutel und Shirts... mit Textilfarben gestalten“. Das ganze findet im Kidzclub in der Königseer Brauhausstraße statt.

Am Dienstag, dem 21. Juli wird es sportlich: Mit der Zeile: „Dumme Schafe gibt es nicht“ gibt es – mit Startpunkt an der Königseer Kirche eine Wanderung nach Dörnfeld mit Besuch beim Schäfer.

Wo die alten Mönche wohnten, wird am Mittwoch von 10 bis 16.30 Uhr erforscht, wenn ein Besuch im Kloster Paulinzella auf dem Programm steht. Die Teilnehmer wandern ab Bahnhof Rottenbach nach Paulinzella und fahren rückwärts mit der Bahn.

Regeln gibt es natürlich auch ein paar. Die Kinder zwischen 7 und 12 Jahren müssen – ausgerüstet mit Frühstück und einem Getränk – täglich zum Treffpunkt gebracht und dort auch wieder abgeholt werden. Es ist auch eine Teilnahme an einzelnen Tagen möglich. Weil Bewegung im Freien ansteht, sind Regenschutz und Sonnenschutz nach Wetterlage angeraten. Pro Kind und Tag fallen 3 Euro Teilnehmerbeitrag etwa für Fahrt, Eintritt, Bastelmaterial an. Wichtiges Detail ist ein Mund-Nasenschutz für jedes Kind und das Versprechen der Veranstalter, die Kinder täglich an die notwendigen Hygieneregeln zu erinnern, was die Voraussetzung einschließt, dass nur Kinder teilnehmen dürfen, wenn in ihrer Familie keine „coronaverdächtigen“ Anzeichen bemerkt wurden.

Anmeldung und Nachfragen bei Angelika Böber, E-Mail: buntefische.rinnetal@gmx.de ,Telefon: 0162/4592052