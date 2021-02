Kinos in Rudolstadt und Saalfeld schalten Lichter ein

Unter dem Titel „Kino leuchtet. Für Dich.“ gehen am Sonntag, 28. Februar, um 19 Uhr bundesweit in allen Kinos die Lichter an. Auch die Cineplex-Kinos in Rudolstadt und Saalfeld werden sich beteiligen.

Mit der bundesweiten Aktion möchten die Kinos zeigen, dass sie sehnsüchtig auf ihre Gäste warten und darauf brennen, ihre Projektoren wieder einzuschalten, heißt es in einer Mitteilung der Thomas Filmtheater GmbH.

Michael Thomas, Inhaber des Cineplex in Rudolstadt und Saalfeld, ist besorgt über die derzeitige Lage, blickt aber hoffnungsvoll auf das Frühjahr: „Die Corona-Hilfen wurden teilweise an uns ausgezahlt, können unsere Verluste aber leider nicht annähernd ausgleichen. Nachdem ein historisch schlechtes Jahr hinter uns liegt, wünschen wir uns jetzt nichts sehnlicher, als so bald wie möglich wieder den Kinobetrieb hochfahren zu dürfen. Wir hoffen, dass wir vor dem traditionell starken Ostergeschäft starten können, um die Ostertage mit tollen Filmen und Kinoerlebnissen bereichern zu können.“