Kirchhaseler spenden für die Hochwasserhilfe

Mai 2013: Bei einem schweren Unwetter sind große Teile des nördlichen Landkreises Saalfeld-Rudolstadt verwüstet worden. Besonders schwer traf es den Hirschgrund mit seinen Gemeinden Oberhasel und Kirchhasel. Innerhalb kürzester Zeit schwoll der Haselbach an und entwickelte sich zu einem reißenden Strom. In beiden Ortsteilen der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel wurden zahlreiche Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Mehr als ein Dutzend Feuerwehren sowie das THW waren im Einsatz..