Klasse des Monats: 750 Euro gehen nach Königsee

So sehen Sieger aus: Die Königseer Gymnasiasten freuen sich über 750 Euro überreicht von Annett Zimmermann (vorn links), Regionalleiterin der Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt an Klassensprecherin Sophia Böhme.

Königsee. Gymnasiasten werden erste Sieger des Wettbewerbs von OTZ und Volksbank.

Eine Finanzspritze für ihre Abschlussfeier haben am Freitag die Zwölftklässler des Kurses A21DE2 am Max-Näder-Gymnasium in Königsee bekommen. Beim neu ausgeschriebenen Wettbewerb von Volksbank und OTZ konnten sie 523 Stimmen auf sich vereinen und dafür 750 Euro entgegennehmen.

Auf den Plätzen folgten die Klasse KR 18a der Medizinischen Fachschule „Georgius Agricola“ in Saalfeld mit 467 Stimmen und 500 Euro sowie die Klasse 21DE2 des Rudolstädter Gymnasium Fridericianum, die sich über 250 Euro freuen konnte.

„Das ist ein großartiger Anlass mit einem doppelten Grund zur Freude“, war Klassensprecherin Sophia Böhme bei der Übergabe der Urkunde noch ganz aufgeregt, denn gerade hatte sie mit ihren Mitschülern die letzte schriftliche Abschlussprüfung hinter sich gebracht. Das Geld soll in die Abschlusszeitung und natürlich auch eine kleine Feier investiert werden.

Abschlussfeier geplant

Auch bei den Zweitplatzierten in der Kreisstadt war die Freude groß. Die Schüler planen mit dem Preisgeld ihre Abschlussfeier. Außerdem möchten Sie noch einen Teil an das Hospiz in Saalfeld spenden. Gleiches galt am Vortag bei der Übergabe am Gymnasium der Residenzstadt.

„Die Ausgezeichneten haben uns erzählt, dass aufgrund der aktuellen Entspannung der Lage eine kleine Abschlussfeier am Saalestrand auf der Bleichwiese geplant ist. Dafür soll das Geld in Höhe von 250 Euro auf jeden Fall verwenden werden. Nun hoffen alle, dass die Feier auch stattfinden kann“, so Tina Heinzelmann, Mitarbeiterin der Volksbank.

Gemeinsam mit Regionalleiterin Annett Zimmermann hatte sie die Preisübergabe an den jeweiligen Bildungseinrichtungen vorgenommen.