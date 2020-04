Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleiner Auftrag, großer Schaden in Etzelbach

Wenn man so will, sind die Schreiners eine ganz normale Familie. Vater, Mutter und sieben Kinder. Die älteste Tochter ist 31, die jüngste neun. Sie sind Erzieherin, Busfahrer, Studentin, Auszubildende oder Schüler. Vater Andreas war viele Jahre als Fernfahrer in halb Europa unterwegs, die Mutter arbeitete trotz der sieben Kinder in Vollzeit in der Altenpflege. Fast alle wohnen sie zusammen im Elternhaus mitten in Etzelbach. Um das geht es in dieser Geschichte.

Terrassenoberfläche sollte für 6300 Euro saniert werden

Kurz nach der Jahrtausendwende begann die Sanierung des Hauses. Bis auf die untere Etage wurde es über einen Zeitraum von sieben Jahren abgetragen und neu aufgebaut. Ein Luftbild aus dieser Zeit zeigt den ganzen Stolz der Familie. Als sich 2010 Risse in der Oberfläche der Terrasse zeigten, suchte man eine Firma, die den Belag saniert. „Das Geld lässt man im Ort, haben wir gedacht. Also erhielt die Firma OBB in Etzelbach den Auftrag, die Terrassenoberfläche für 6300 Euro zu sanieren“, erinnert sich Andreas Schreiner. Es war der Beginn einer Odyssee.

Der erste Starkregen nach Ausführung der Arbeiten setzte den Anbau 2011 über drei Etagen unter Wasser. „Das Gefälle war in die falsche Richtung gebaut“, sagt der Hauseigentümer. Die darunter befindlichen Gasbetonsteine lösten sich auf, die Decken zogen sich mit Wasser voll. Der Raum unter der Terrasse, gedacht als Kinderzimmer für die Kleinsten, war nicht bewohnbar. Es folgten Streit mit dem Bauunternehmen und später auch der Versicherung der Firma. Weitere Regenfälle sorgten für weitere Schäden. Schließlich landete der Streit vor Gericht.

Gericht schaltet Bauingenieur als Sachverständigen ein

Nachdem alle Termine zur Behebung der Schäden durch den Verursacher verstrichen waren, wurde 2017 ein gerichtlicher Vergleich beschlossen, wonach die Firma OBB zur Beseitigung aller Mängel, Schäden und Folgeschäden verpflichtet wurde. Der Rudolstädter Bauingenieur Bernd Stiller wurde als Sachverständiger eingesetzt, der auf Kosten von OBB den Bau begleiten sollte. bis 31. Juli 2018 sollten die Arbeiten sach- und fristgerecht abgeschlossen sein.

Passiert ist bis dahin wenig. „Es gab immer wieder Protokolle, unterschrieben von allen. Doch Termine waren Schall und Rauch“, sagt Bernd Stiller. Im Januar diesen Jahres legte er den Auftrag als Sachverständiger nieder. „Es tut mir leid für die Familie, für die diese Situation eine extreme Belastung ist. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht“, sagt der Rudolstädter. Immerhin habe die Garage jetzt aber ein neues Fundament. „Was fertig geworden ist, ist von besserer Qualität als vorher“, sagt Stiller. Nur ist eben das meiste nicht fertig geworden.

Unternehmen möchte sich nicht zu den Vorwürfen äußern

Andreas Schreiner hofft immer noch, dass die Firma zur Einsicht kommt, hat den Schaden aber vorsorglich schon mal schätzen lassen. Manche Fachleute halten Abriss und Neuerrichtung des Anbaus für das einzig Machbare. Rund 250.000 Euro stehen in der Summe unter den Angeboten. Theoretisch, sagt der Familienvater, haber er ein vollstreckbares Urteil gegen die Firma, „aber wenn die daraufhin Insolvenz anmelden, habe ich gar nichts gekonnt“.

Das beklagte Unternehmen, mit den Vorwürfen konfrontiert, möchte einen öffentlichen Schlagabtausch vermeiden und teilte auf Anfrage dieser Zeitung durch Geschäftsführer Steffen Anders mit, „dass wir gegenwärtig keine Stellungnahme abgeben möchten, da es sich hier um die Umsetzung des Vergleiches zwischen den Bauherren und unserem Unternehmen handelt, welches sich schwierig gestaltet.“ Das allerdings war allen Beteiligten schon vorher bewusst.