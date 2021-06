Klimaschutz: Das Infomobil kommt nach Rudolstadt

Rudolstadt. Das Infomobil der Verbraucherzentrale macht am 14. Juni in Rudolstadt Station.

Wie Klimaschutz im Alltag gelingen kann, das zeigt das Infomobil der Verbraucherzentrale Thüringen am Montag, 14. Juni, in Rudolstadt. 9 bis 15 Uhr ist das Mobil in der Marktstraße zu finden.

Im Gepäck haben die Verbraucherschützer diesmal gleich zwei Themen. Wer hätte schon gewusst, dass ein Kilogramm Tomaten aus dem Treibhaus mit 9300 Gramm Kohlendioxid zu Buche schlägt, während es im saisonalen Anbau nur 85 Gramm sind?

Oft werde unterschätzt, welchen Einfluss der Anbau und Transport von Lebensmitteln auf den Klimawandel hat. Julia Müller, Fachberaterin Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Thüringen, gibt am 14. Juni in Rudolstadt praktische Tipps für den Einkauf und für zu Hause.

Zudem zeigt Energieberater Karsten Tanz, wie Mieter und Hauseigentümer ihre eigene Energiewende gestalten können.

Die Ratsuchenden werden gebeten, im Voraus unter der Telefonnummer 0361/55 51 40 einen festen Termin für die Beratung im Infomobil zu vereinbaren. Die Beratung ist kostenfrei.