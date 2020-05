Königsee. Die Stadt Königsee entlastet in der Corona-Krise Eltern bei den Kindergartengebühren.

Königsee erlässt Kindergartengebühren

In der Kindergärten der Stadt Königsee müssen jene Eltern, die ihre Kinder während der corona-bedingten Schließzeit ab dem 17. März nicht in die Kindergärten bringen können, auch keine Gebühren bezahlen, so Bürgermeister Marco Waschkowski im Stadtrat. Das gelte nicht für die Eltern von Kindern, die zur Notbetreuung zugelassen waren.

