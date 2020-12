Brita Müller kassiert in der Müller-Drogerie in Rudolstadt eine Kundin ab.

Saalfeld-Rudolstadt: Körperverletzung an der Supermarkt-Kasse

Weihnachten soll besinnlich sein, stattdessen gerät es für manchen zur stressigsten Zeit des Jahres. Dass es Corona mit all seinen Einschränkungen nicht besser macht, kann man sich denken. Verkäufer im Einzelhandel bekommen besonders viel Frust ab. Wie ist die Stimmung in den Supermärkten? Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im tegut-Markt Saalfeld sprechen wir mit der stellvertretenden Filialleiterin Bettina Gans. Umsatzmäßig sei die Vorweihnachtszeit 2020 zwar stark, doch auch besonders stressig, zumal zwei Kollegen in Quarantäne sind. „Dazu hatte die Post zeitweise geschlossen, so dass sich Pakete bei uns stapelten“. Bettina Gans ist ehrlich: „Gerade ist die schlimmste Zeit, die ich je erlebt habe“. Viele Kunden seien gereizt und ließen es an der Belegschaft aus.

Kassiererin ins Gesicht gehustet

„Besonders schlimm sind aber die Verschwörungstheoretiker und konsequenten Maskenverweigerer“, sagt die junge Frau. „Wir hatten sogar schon Kunden, die die Einkaufswagenpflicht mit Faschismus und Auschwitz verglichen haben. Da wäre es genau so zugegangen. Ich weiß dann gar nicht mehr, was ich noch sagen soll“, so die Meiningerin. Seit acht Jahren arbeitet sie hier.

Leider sind solche Äußerungen nicht das größte Übel, dem sich Bettina Gans und ihr gut 25-köpfiges Team ausgesetzt sehen. „Letzte Woche hat ein Maskenverweigerer einer Kassiererin absichtlich ins Gesicht gehustet“, erzählt sie. Das ist rechtlich eindeutig Körperverletzung.

Hatten sie die Polizei verständigt? „Das hätten wir eigentlich tun sollen, aber er war dann sofort weg.“ Inzwischen sei ihnen aber ein „dickes Fell“ gewachsen. „Und viele Kunden sind ja auch sehr vernünftig“, ergänzt Bettina Gans.

Die meisten sind freundlich

Auch im Edeka Rudolstadt ist für einen Montagmittag viel los; die Hausleitung eingespannt. „Der Großteil der Kunden ist freundlich, bis auf die üblichen paar Maskenverweigerer“, sagt uns die Chefin kurz. Ansonsten brumme der Laden wie selten. Sicherheitskräfte gibt es hier nicht, allerdings Personal, das die Kunden bei Bedarf auf die Pflicht von Einkaufswagen und Mundnasenschutz hinweist – eine denkbar konfliktträchtige Aufgabe.

„Spaziergänge“ im Kreis Saalfeld-Rudolstadt: „Verbot ist in Betracht zu ziehen“

92 neue Fälle: Hoher Zuwachs bei Corona-Infektionen in Jena

Alle Meldungen zum Coronavirus in Thüringen

Aktueller Bußgeld-Katalog: Welche Strafen bei Corona-Verstößen in Thüringen drohen

Der diensthabende junge Mann bittet eine etwa gleichaltrige Einkäuferin, ihre Maske über die Nase zu ziehen. „Nein“, kommt es kurz und bestimmt von der Brillenträgerin, die ihren Weg zielstrebig fortsetzt. Könnte er in solchen Fällen nicht den Einlass verwehren? „Im Prinzip ja, aber auf diese Diskussionen lasse ich mich gar nicht mehr ein“, antwortet der Kontrolleur und wirkt leicht resigniert. Doch auch hier hält sich die Mehrheit an geltende Bestimmungen.

Nicht weit entfernt gehört die Müller-Drogerie zu jenen Läden, die dem Sortiment nach als systemrelevant gelten. Filialleiterin Sandra Baumgart berichtet von einer angespannteren Lage, als sonst, „aber es geht“. Allerdings sei das Vorweihnachtsgeschäft deutlich verhaltener.

Ein bis zwei Mund-Nasen-Schutz--Verweigerer zähle man pro Tag, „die meisten halten sich aber dran“, sagt sie. Die Polizei mussten sie bisher nicht rufen, allerdings würde sich Baumgart regelmäßige Fußstreifen an neuralgischen Punkten – etwa dem Rudolstadt-Center mit Müller – wünschen. Und sie müssten Kunden immer wieder verdeutlichen: „Wir haben die Regeln nicht gemacht!“

Es braucht eine Hirnpflicht