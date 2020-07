Kommentar: Die drei Städte sind ein Thema

Es kreiselt in Saalfeld, dass einem schwindelig werden kann. Vier neue Kreisverkehre kommen allein beim Umbau der Rudolstädter Straße hinzu – dabei haben die Saalfelder mal gerade so den neuen Bahnhofskreisel verinnerlicht. Kreisverkehre bedürfen freilich einer Gestaltung und es ist umstritten, ob Saalfeld da bisher ein glückliches Händchen hatte. Die vier überdimensionalen bunten Büroklammern am Bahnhofskreisel sollen die vier Stadttore symbolisieren, wobei unklar ist, warum wir Symbole brauchen, wenn wir doch die Originale haben. Auch der Kreisverkehr an der Kulmbacher Straße zieht Kritik auf sich, weil ein verrostetes Förderrad aus dem Bergbau natürlich auch Geschmackssache ist. Dass jetzt die Saalfelder Wappenfische, die Barben, zur weiteren Kreiselgestaltung herangezogen werden, war zu erwarten. Die ersten Entwürfe stimmen optimistisch, doch wie könnte es weiter gehen? Die Saalfelder sollen Ideen entwickeln und ich möchte eine Anregung beisteuern: Wie wäre es, wenn ein Kreisverkehr die Annäherung unserer drei Städte thematisiert, also das Städtedreieck? Was fällt Ihnen dazu ein?