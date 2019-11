Kommentar: Personalmangel in der Verwaltung?

Auf den ersten Blick ist es tatsächlich eine Unverfrorenheit der Verantwortlichen im Landratsamt, in einem Landkreis, der Jahr für Jahr schrumpft und seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden via Kreisumlage schröpft, mal eben zwei Dutzend neue Stellen zu schaffen, die - wie alle schon bestehenden - aus Steuergeldern finanziert werden sollen. Dass da dem einen oder anderen Kreistagsmitglied der Hut hoch geht, ist nur zu verständlich.

Auf den zweiten Blick gibt es für jede einzelne Stelle gute Argumente, die oft auf Gesetzesänderungen basieren und zum Teil durch Dritte bezahlt werden. Wenn jetzt für alle Disponenten der Rettungsleitstelle eine Ausbildung als Notfallsanitäter zwingend vorgeschrieben ist, muss für die Zeit, wenn sie die Schulbank drücken, Ersatz eingestellt werden. Und wenn der Bund sozial schwachen Familien Geld spendiert, damit die Kinder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, dann braucht es vor Ort Leute, die das bearbeiten. Um nur zwei Beispiele zu nennen.

Der dritte Blick zeigt indes, dass die Kreisbehörde in Sachen Personal ganz andere Probleme hat, als die hier diskutierten. Man findet nämlich nicht nur keine Amtsärzte und Bauingenieure mehr, der Fachkräftemangel erfasst inzwischen fast alle Bereiche der Verwaltung. Wenn man dann noch sieht, dass in den nächsten zehn Jahren ein Drittel der Beschäftigten in Rente geht, kann man jetzt eigentlich gar nicht genug junge Leute einstellen. Aber wer soll das noch verstehen...