Auf der Baustelle des neuen Busbahnhofes in Rudolstadt haben die Arbeitenzur Errichtung des Verkehrshauses begonnen

Rudolstadt. Grafiker gestaltet Stele am neuen Verkehrshaus

Komponist Herzer kommt am neuen Busbahnhof in Rudolstadt zu Ehren

Jetzt ist es beschlossene Sache: Der Komponist des Marsches „Hoch Heidecksburg“ Rudolf Herzer kommt am künftigen Busbahnhof in Rudolstadt zu Ehren. Der Platz wird nach Fertigstellung der Bauarbeiten seinen Namen tragen. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend mehrheitlich mit Stimmenthaltung der Mitglieder der AfD-Fraktion entschieden.