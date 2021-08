Kostenfreies WLAN im Klubhaus Saalfeld

Freifunk, ein nicht kommerzielles, kostenfreies WLAN, soll ab 3. August am Klubhaus der Jugend in Saalfeld angeboten werden.

Freifunk, ein unverschlüsseltes, nicht kommerzielles, öffentliches, kostenfreies WLAN, soll am Dienstag am Saalfelder Klubhaus der Jugend in Betrieb genommen werden.

Nachdem der Internetanschluss am Montag problemlos installiert wurde, wird der Router am Dienstagnachmittag gestartet. Damit steht den zumeist jugendlichen Besuchern im Klubhaus freies WLAN zur Verfügung. Ein vergleichbares Netz hat der Freifunker Christfried Herklotz bereits in der Johanneskirche aufgebaut.