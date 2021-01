Kowalleck: „Schützen brauchen wieder Vereinsleben"

Keine Böller-Knallerei bei Dorffesten, kein traditioneller Armbrust-Vergleich beim Rudolstädter Vogelschießen und kaum sportliche Wettkämpfe: Auch für die hiesigen Schützen war 2020 ein ins Leere verschossenes Jahr. Dabei würden die Schützenvereine in besonderem Maße zur Vielfalt der sportlichen und kulturellen Angebote beitragen und das historische Brauchtum am Leben erhalten, findet der Saalfelder CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck. Das habe die Landesregierung in ihrer Antwort auf seine parlamentarische Anfrage bestätigt.



„Umso wichtiger ist es, dass auch in diesem Bereich perspektivisch wieder ein Vereinsleben und die Begleitung von Traditionsveranstaltungen als ein verbindendes Element in unseren Kommunen möglich werden“, sagt Kowalleck.

Förderungen durch das Land

Wie die Landesregierung informiert, gibt es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt derzeit 26 Schützenvereine mit 1120 Mitgliedern, dabei inbegriffen die Abteilung Bogensport des SV Stahl Unterwellenborn. Mit Abstand mitgliederstärkste Vereine sind die Privilegierte Schützengesellschaft Saalfeld 1446 mit 133 und der Schützenverein Mellenbach-Glasbach 73 mit 110 Mitgliedern.



Von Landesseite zuletzt gefördert wurden im Landkreis die Privilegierten Schützengesellschaft Königsee mit 7825 Euro im Jahr 2019 für die Rekonstruktion der Geschoßfanganlage und die Privilegierte Schützengesellschaft Saalfeld im Jahr 2016 mit 6230 Euro für die Dachsanierung der Luftgewehrhalle.

Der Freistaat gewährt dem Thüringer Schützenbund eine jährliche Zuwendung in Höhe von 400.000 Euro für die Weiterbetreibung des Schießsportzentrums in Suhl. Eine direkte Förderlinie in die Vereine, so die Antwort der Landesregierung auf die Anfrage Kowallecks, bestehe seitens des Landes nicht.



Auf Antrag können vom Landessportbund Fördergelder im Rahmen der Vereins- und Verbandsförderung gewährt werden. Insgesamt sind unter dem Dach des Landessportbundes insgesamt 478 Schützenvereine mit rund 19.000 Mitgliedern registriert.