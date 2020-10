Krankenstand in Saalfeld-Rudolstadt trotz Corona gesunken

Die Zahl der Erkrankungen nahm trotz der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte ab. Mit 5,3 Prozent gab es im Landkreis einen etwas höheren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (5,2 Prozent).

Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1000 Arbeitnehmern 53 krankgeschrieben. Im gesamten Vorjahr 2019 betrug der Krankenstand in Saalfeld-Rudolstadt 5,2 Prozent.

Die Verletzungen nahmen um 52 Prozent und damit am stärksten von allen Diagnosen zu. Weniger Fehlzeiten entfielen auf Muskel-Skelett-Erkrankungen. Rückenschmerzen & Co. gingen um zehn Prozent zurück und verursachten erneut den größten Anteil am Krankenstand in der Region. Dagegen stiegen die psychischen Erkrankungen um 24 Prozent an.

Die Auswertung des DAK-Gesundheitsreportes im Landkreis zeigt, dass die Fehlzeiten bei Atemwegserkrankungen im Vergleich zum Vorjahr abnahmen und auch unterhalb des Wertes aus dem Grippejahr 2018 lagen.

Es zeigt sich auch, dass 2019 mehr als die Hälfte aller Fehltage auf drei Krankheitsarten zurückzuführen sind. An erster Stelle stehen Muskel-Skelett-Probleme wie etwa Rückenleiden. Sie sind für knapp jeden vierten Fehltag von Beschäftigten in der Region verantwortlich. Danach folgen psychische Erkrankungen und Atemwegserkrankungen.