Kreis Saalfeld-Rudolstadt: „Corona-Kinderbonus in die Region investieren“

Saalfeld-Rudolstadt. Die Kreisvereinigung der Freien Wähler in Saalfeld-Rudolstadt rufen dazu auf, den Corona-Kindergeldzuschlag von 300 Euro pro Kind in der Region auszugeben.

Wie der Kreisvorsitzende Roland Beyer in einer Mitteilung am Mittwoch schreibt, „rufen wir Freien Wähler dazu auf, den regionalen Geldkreislauf zu fördern und das Geld des Bundes in unsere heimische Wirtschaft einfließen und nicht in der Welt versickern zu lassen“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.

Die 300 Euro pro Kind, die derzeit ausgezahlt werden, sollen ein kleiner Ausgleich für die Mehrbelastungen sein, die die Familien während der harten Wochen des Lockdowns schultern mussten. Beyer zufolge könnte bei den 16.000 Kindergeldberechtigten im Kreis somit eine Summe von 4,8 Millionen Euro in die Region fließen.

