Kreistag Saalfeld-Rudolstadt muss nachsitzen

Im Speisesaal der Landessportschule in Bad Blankenburg fand im Dezember die bis dato letzte Sitzung des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt statt. Die nächste soll es am 2. März im Meininger Hof in Saalfeld geben.

Den wichtigsten Beschluss des Jahres, den zum Haushaltsplan für 2021, hat der Kreistag noch vor Weihnachten in der Landessportschule Bad Blankenburg unter Pandemiebedingungen unter Dach und Fach gebracht. Daneben aber ist viel liegen geblieben. Im Kreisausschuss am Montag will man sich darüber verständigen, was von dem Berg an Themen abgetragen werden soll.