Schmiedefeld. Die Kriminalpolizei hat am Montag in Schmiedefeld ein Wohnhaus durchsucht, um Hinweise zu einer Brandstiftung im September zu ermitteln.

Kripo durchsucht Wohnhaus in Schmiedefeld

Mit Hochdruck ermittelt die Saalfelder Kriminalpolizei aktuell zu einer Brandstiftung vom 29. September dieses Jahres, bei denen mehrere Fahrzeuge auf einem Firmengelände in Schmiedefeld ausbrannten.

In diesem Zusammenhang durchsuchten die Beamten am Montagnachmittag ein Objekt in Schmiedefeld nach weiteren Beweismitteln.

Nachdem es bereits im Oktober eine Festnahme eines ersten 26-jährigen Tatverdächtigen gab, prüfen die Kriminalisten derzeit Hinweise auf mögliche weitere Tatverdächtige zur Brandstiftung.

In diesem Zusammenhang nehmen die Ermittler der Kripo weitere Zeugenhinweise zu tatverdächtigen Personen entgegen.

Informationen sind an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672/417 1464 zu richten.