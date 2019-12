Küsse unterm Mistelzweig beim Rudolstädter Weihnachtsmarkt

„Maroni sind fertig“, ruft Fernando Rojan an seinem Stand und läutet die Klingel. Er steht am Weihnachtsbaum und verkauft dort seinen für die jüngere Generation eher ungewöhnlichen Snack. 13 Uhr kommen seine Stammkunden, ansonsten versucht er mit Kostproben die Zurückhaltung einiger zu seinen italienischen Maroni zu überwinden. Unter dem Mistelzweig an seinem Stand habe sich bis jetzt noch niemand geküsst, sagt er. Er warte aber jeden Tag noch darauf.

18 Tage lang ist Schillers Weihnacht auf dem Rudolstädter Markt nun geöffnet, 12 Tage kommen noch. Die Händler zeigen sich bisher zufrieden. Viele sagen, der Umsatz ist mit dem Vorjahr gleichgeblieben. So auch am Stand der Fleischerei Büchner, die ab 10.30 Uhr die ersten frischgegrillten Würste verkaufen. Rolf Falke, der mit seiner Frau Herrnhuter Sterne verkauft, spricht bereits von einem besseren Umsatz als im Vorjahr.

Reibungsloser Ablauf bisher

Am beliebtesten ist auch dieses Jahr noch der klassische Glühwein, weiß Tamara Hein vom Feuerzangenbowlen-Stand. Die selbstgestalteten neuen Weihnachtsmarkttassen kämen super an. „Ach sehen die schön aus“, hört man an ihrem Stand des Öfteren. Am meisten los war bisher an den Wochenenden der MDR Jump Weihnachtsmarkttour und bei Getting Tough. „Du konntest gar nicht mehr laufen, so voll war das“, sagt sie. Noch keine Bilanz kann Amadeus Reimann ziehen, der mit seinem selbstgebauten Raclette-Stand dieses Jahr erstmalig auf dem Markt ist. Aber er sagt: „Das Resümee ist gut und wir haben viele Wiederholungstäter, die zu uns an den Stand kommen.“

Auch die Veranstalter sind mit dem Zulauf zufrieden, betont Marketing-Manager Thomas Am Ende. „Dieses Jahr gab es in den Abendstunden mehr Zulauf. Die Leute genießen mehr ihren Feierabend.“ Große kleine Katastrophen habe es nicht gegeben, nur einen kleinen Wackelkontakt am Kabel an einem der Glühweinstände, der schnell behoben worden sei.

Hälfte der exklusiven Rudolstadt-Glühweintassen als Erinnerung mitgenommen

Aktuell sei die Hälfte der 6000 Rudolstadt-Glühweintassen weg. Nächstes Jahr werden neue bestellt werden, verrät der Marketing Manager, vielleicht in neuen Farben. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die MDR-Aufzeichnung am 25. Dezember. Das für Feiern mietbare Wichtelhaus ist jetzt, wo Weihnachten näher rückt, jeden zweiten Tag belegt. Kurzentschlossene bekommen aber noch Platz. Ansonsten sind die Veranstalter froh um Rückmeldungen von ihren Besuchern, um nächstes Jahr noch besser zu werden.