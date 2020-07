Rudolstadt/Zeutsch/Oberweißbach. Ausblick auf Veranstaltungen am Wochenende: Kunst-Präsentation in der Villa Gebindstraße in Rudolstadt.

Kultur in Saalfeld-Rudolstadt: Konzerte, Theaterspaß und eine Ausstellung

Drucke, Malereien und Street Art: Eine atmosphärische leerstehende Rudolstädter Villa wurde am vorigen Wochenende zur Plattform für Kunst- und Kulturschaffende – mit Live-Paintings. Am Sonnabend gibt es in der Gebindstraße die dazugehörige Ausstellung. Ab 13 Uhr werden die Arbeiten der Urban-artists von Künstlern aus Jena, Erfurt, Leipzig und Dresden gezeigt und durch Fotografien, Malereien und Skulpturen ergänzt. Die Vielfalt ist nur an diesem Tag bis 20 Uhr zu sehen. Zum Grußwort um 18 Uhr gibt es eine lokale musikalische Überraschung.

Konzerte im kleinen Rahmenin drei Gotteshäusern

In zwei Gotteshäuser wird am kommenden Wochenende zu Konzerten im kleinen Rahmen eingeladen. Bereits am Freitag finden diese in Rudolstadt und Zeutsch statt.

Während das für Freitag geplante Konzert an der Ladegastorgel der Stadtkirche Rudolstadt ausfällt, heißt es am selben Tag .„Sing gleich der liebsten Nachtigall“ in Zeutsch. Dieser Aufforderung werden die Virtuosin Susanne Ehrhardt an der Blockflöte und dem Clarino sowie der erfahrene Orgelmeister Martin Stephan ab 19 Uhr in ihrem Konzert in der Dorfkirche Zeutsch nachkommen. Es erklingen Werke von Telemann, Ortiz und Jacob van Eyck.

Am Sonntag um 16 Uhr gastiert in der Hoffnungskirche Oberweißbach das Andreas-Kammerorchester aus Erfurt. Solisten sind Michael Heinrich (Trompete), Albrecht Börner und Marco Onofri (Violine) und Christiane Friederich (Viola). Auf dem Programm stehen barocke Werke für Trompete und Orchester. Außerdem erklingen das Konzert für Viola und Orchester von Telemann, der „Frühling“ aus den „Jahreszeiten“ von Vivaldi und eine Serenade des norwegischen Komponisten Svendsen.

Theater-Spiel-Laden startet an den Bauernhäusern in die Freilichtsaison

Der Theater-Spiel-Laden startet am Samstag um 20 Uhr seine diesjährige Freilichtsaison im malerischen Ambiente der Thüringer Bauernhäuser im Heinepark. Unter dem Titel „Mutter Ute in der Sommerfrische“ singt, spielt und schwadroniert der Entertainer und Schauspieler Jens Bähring über Liebesleid und Liebesglück.