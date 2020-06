Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kulturnacht zu Rudolstadt Festival

Es ist das größte Festival für Folk, Roots und Weltmusik in Deutschland: Das Rudolstadt Festival. Eigentlich sollte es in diesem Jahr vom 2. bis 5. Juli in Rudolstadt zum 30. Mal stattfinden. Mehr als 25.000 Besucher täglich wurden erwartet. Wegen der Corona-Pandemie haben die Stadt und der Veranstalter das 30. Festival verschoben – in den Sommer 2021.

In der MDR Thüringen Kulturnacht an diesem Sonntagabend ab 22 Uhr können Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem ein Stückchen Rudolstadt Festival erleben.

Regionalkorrespondentin Stefanie Reinhardt aus dem MDR-Studio in Saalfeld geht mit dem langjährigen Kulturmanager des Festivals, Ulrich Doberenz, auf eine Reise durch 30 Jahre Geschichte des Festivals. Dazu gibt es ausgewählte Musik-Titel von Folkmusikern.