Schlösserstiftung: Kultusminister zum aktuellen Stand der Dinge

Rudolstadt. Der Linken-Politiker sprach zum aktuellen Stand in Sachen Thüringer Schlösserstiftung vor dem Kreisausschuss in Rudolstadt.

Zur Sitzung des Kreistags-Ausschusses für Kultur und Bildung am Mittwoch hatte sich Besuch aus Erfurt angekündigt: Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sprach in der Heidecksburg zum aktuellen Stand in Sachen einer gemeinsamen Kulturstiftung Mitteldeutschland für Thüringen und Sachsen-Anhalt. Zuvor besichtigte der 44-Jährige in einem Rundgang Marstall, Nordflügel und Magazin der Residenz.