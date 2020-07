Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurs in Rudolstadt: Kunden richtig ansprechen

Die Handwerkskammer für Ostthüringen bietet für Betriebsinhaber und Außendienstmitarbeiter in ihrer Bildungsstätte in Rudolstadt ein Seminar zur richtigen Kommunikation für den Umgang mit Kunden an. Der Kurs findet am Dienstag, 9. Juli, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr statt, heißt es in einer Mitteilung von André Kühne.

Lehrgangsinhalte seien unter anderem die Kommunikationsarten, Kommunikationsmodelle, Kommunikationsfallen und –störungen, das aktives Zuhören sowie die verschiedenen Fragetechniken.

Der Freistaat Thüringen fördere den Kurs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Hierzu müssten folgende Bedingungen erfüllt werden: Der Teilnehmer ist versicherungspflichtig Beschäftigter oder Selbstständiger eines Unternehmens mit Sitz oder Betriebsstätte in Thüringen und absolviert die Weiterbildung während seiner regulären Arbeitszeit (Entgeltzahlung für die Lehrgangszeit).

Nicht förderfähig seien Lehrlinge, Praktikanten und Beschäftigte, für welche Kurzarbeitergeld beantragt wird.

Interessenten könnten sich noch in der Bildungsstätte Rudolstadt bei Kerstin Stauch unter Telefon 03672/377-111, per E-Mail unter btz-rudolstadt@hwk-gera.de oder im Internet unter www.hwk-gera.de/kurssuche anmelden und nähere Informationen erhalten.