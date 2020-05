Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurstadtbrücke in Bad Blankenburg kommt noch dieses Jahr

Die Kurstadtbrücke in Bad Blankenburg soll noch in diesem Jahr gebaut werden. Am 20. Mai sei für den geplanten Neubau eine Baufeldfreimachung erfolgt, informierte Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend im Fröbelsaal. Alle weiteren Arbeiten sollen erst nach der Auftragsvergabe durch den Stadtrat erfolgen. „Wir hoffen, dass wir spätestens im Herbst gemeinsam die Eröffnung der Brücke feiern können“, zeigte sich George optimistisch.

