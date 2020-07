Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurzarbeit in gut 1300 Unternehmen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Das Coronavirus hinterlässt auch im Juni weiter Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Obwohl im Landkreis seit März etwas mehr als 1300 Unternehmen Kurzarbeit für fast 13.500 Beschäftigte angezeigt haben, was eine Entlassung verhindern soll, ist die Arbeitslosenquote in Saalfeld-Rudolstadt deutlich höher als im Vorjahr. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht der Agentur für Arbeit beträgt die Quote jetzt 6,2 Prozent. Im Juni 2019 lag sie bei 5,1 Prozent.

3263 Frauen und Männer waren im Juni 2020 arbeitslos, 40 weniger als im Mai. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 472 Personen. 400 Personen meldeten sich im vergangenen Monat arbeitslos. Davon kamen 223 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. Im Gegenzug beendeten 444 Personen ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 202 Personen eine Erwerbstätigkeit auf.

Das Jobcenter in Saalfeld betreute 3227 Bedarfsgemeinschaften, 142 weniger als vor einem Jahr. Auch die Zahl der Arbeitslosengeld II-Bezieher sank im Jahresvergleich um 120 Personen auf aktuell 3978. Acht Selbstständige beziehen seit letztem Monat Leistungen der Grundsicherung.

Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden 172 Stellen zur Besetzung unterbreitet, das waren 17 mehr als im Mai, aber 49 weniger als vor einem Jahr.