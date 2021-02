Ladendieb stiehlt trotz Hausverbot mehrere Artikel aus Saalfelder Supermarkt

Saalfeld. Am Montagnachmittag fiel in Saalfeld laut Polizeimeldung ein Ladendieb mit besonders dreistem Verhalten auf. Er hatte beabsichtigt, den Kassenbereich eines Supermarkts am Mittleren Watzenbach zu passieren, ohne alle Gegenstände auf das Kassenband zu legen. Eine Verkäuferin sprach ihn auf die in der Kleidung versteckten Artikel an.

Darauf erwiderte der bereits polizeibekannte 31-Jährige, die Waren am Vortag in einem anderen Supermarkt erworben zu haben – unmöglich, da ja Sonntag war.

Es kam zum Wortgefecht und der Mann flüchtete zunächst mit dem Diebesgut. Nur 15 Minuten später betrat er den nahegelegenen, zum Supermarkt zugehörigen, Getränkemarkt und wollte erneut nicht alle mitgeführten Artikel bezahlen.

Auf Ansprache warf er eine Bierflasche zu Boden, sodass diese zersprang und bedrohte die anwesenden Personen mit dem Tode. Der Täter flüchtete daraufhin erneut – konnte jedoch zweifelsfrei identifiziert werden, da ein aktuelles, durchgängiges Hausverbot gegen ihn vorliegt.

Laut Polizei wurden gegen den Beschuldigten mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zu den weiterführenden Ermittlungen wird dringend ein männlicher Zeuge gesucht, welcher sich im Getränkemarkt als solcher zu erkennen gegeben hatte – vermutlich aufgrund unvollständig übermittelter Daten ist eine notwendige Rücksprache mit dem Mann bisher nicht möglich gewesen. Die Polizei ersucht daher den Zeugen G., sich mit den Beamten aus Saalfeld unter 03671/560 in Verbindung zu setzen.

