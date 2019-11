Lagerhalle in Saalfeld in Flammen - Rund 100.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Lagerhalle mit einer hochwertigen Maschine in Saalfeld ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Das Feuer brach am Mittwoch vermutlich wegen eines technischen Defekts an einer Lackiermaschine aus, die in der Halle gelagert wurde.

Dabei kam es zu zwei Verpuffungen und einem Brand. Das Feuer breitete sich auf die Abluftanlage aus und beschädigte zudem Teile der Halle im Stadtteil Beulwitz. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Anwohner wurden nicht gefährdet. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, konnte jedoch keine Hinweise auf ein strafbares oder fahrlässiges Handeln finden.