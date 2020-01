Landkreis präsentiert sich der Welt in Berlin

Auch in diesem Jahr präsentiert sich der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf der nunmehr 85. Internationalen Grünen Woche. Traditionell war wieder ein Sonderbus des Landratsamtes mit Bürgermeistern sowie Vertretern des Kreistages und von Gemeinden und Städten dorthin unterwegs.

Für Doreen Kühnemund als Sachbearbeiterin für Tourismus (Beteiligungsmanagement) in der Kreisverwaltung, die quasi den Staffelstab von Angelika Völkel weitergereicht bekam, war es sozusagen eine Premiere. Wenn Völkel auch die Vorarbeit für die Fahrt nach Berlin übernahm, so hatte ihre Nachfolgerin damit den Anschluss um weitere Aufgaben für einen erfolgreichen Besuch zu erledigen. Wie Kühnemund bestätigte, war es für sie ein erfolgreicher Einstieg in die Materie, um Kontakte vor allem mit anderen Landkreisen zu knüpfen und nennt es „gewinnbringend“ für sie und den Landkreis.

Viele Interessierte hätte es am Stand des eigenen Landkreises gegeben, wo man neben der Dachmarke „Thüringer Wald“ auch die Rennsteigregion im Boot hatte. Nachgefragt wurden Übernachtungen vor allem in den Regionen Schwarzatal und Saalfeld. Es gab auch großes Interesse am Rennsteig, unter anderem an den Angeboten zu Radwegen, insbesondere Schwarztal- und dem Saaleradweg sowie an der Gästezeitung der Stadt Saalfeld mit Angeboten aus der gesamten Region. Als Renner galten die Wanderwege rund um den Hohenwartestausee und der Panoramaweg Schwarzatal. Feengrotten, Olitäten, Oberweißbach, Friedrich Fröbel und die Bergbahn waren gefragte Themen.

Majestäten zur 650-Jahr-Feier nach Meura eingeladen

Für drei Tage präsentierte sich die Ankersteine GmbH aus Rudolstadt mit Ines Schroth auf einer Aktionsfläche in Halle 20. „Die Resonanz ist sehr gut, weil wir in kürzester Zeit sehr viele Menschen erreichen. Der Vorteil ist, dass es viele aus ihre Kindheit kennen, aber auch viele Leute, die es neu entdecken, weil sie nach einem ökologischen und nachhaltigen Spielzeug suchen. Damit ist „Ankersteine“ zeitbewusst und trifft den Zeitgeist des Besuchers“, sagt sie. Außerdem seien die Produkte einmalig und damit könne man den Landkreis optimal präsentieren. Als neues Produkt hatte sie die Veste Heldburg als Bausatz mit 87 Steinen dabei. Das Vorbild befindet sich im Landkreis Hildburghausen und beheimatet inzwischen das Deutsche Burgenmuseum.

Mit dem Sonderbus nach Berlin kam auch Franziska Jakob aus Meura. „Hier, wo sich das größte Haflingergestüt Europas befindet, wird am 14. Juni die 650-Jahr-Feier stattfinden“, erklärt sie neben der 28. Thüringer Olitätenkönigin Simone Franz-Lange. Im ganzen Ort werde das mit traditionellem Handwerk und regionalen Produkten ganz groß gefeiert. „Wir haben gerade die Olitätenmajestäten dazu eingeladen“, berichtete sie weiter.

Haflingergestüt Meura ebenfalls vertreten

Aus Meura war ebenso, wie in den vergangenen Jahren auch, das Haflingergestüt vertreten. In der großen Halle präsentierten Johanna Feichtinger und Susann Zierold ein Pas de deux geritten und gefahren: Johanna Feichtiger auf ihrem Haflinger-Wallach Ambassador, der aus der Zucht des Meuraer Gestüts stammt und Susann Zierold mit dem Fahrponychampion (2015) Naminio vor der Kutsche. Sie ist Trainerin im A-Fahren und gerade in der Ausbildung zum Pferdewirtschaftsmeister. Für das Gestüt waren außerdem Zuchtleiterin Katrin Unger und Rosi Schuster aus Reichmannsdorf vor Ort. „Es ist nicht ganz so toll, wie im Vorjahr. Wir haben dennoch Nachfragen nach Pferden und anderem, aber der Verkauf ist etwas weniger“, sagte Katrin Unger. Dennoch wirke der Bekanntheitsgrad und am Stand sei immer Bewegung.

Einen großen Dank spricht Doreen Kühnemund der Gitarrengruppe der Kreismusikschule Rudolstadt unter Leitung von Steffen Schlosser aus. Die Musikschüler präsentierten in zwei Aufritte anspruchsvolle moderne Musikstücke und sorgten so für gute Unterhaltung.

Weiterhin gilt ihr Dank dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft für die sehr gute Organisation, besonders den Mitarbeitern vor Ort, die immer ein offenes Ohr für Probleme hatten und an die Firma Papenfuss, die bei der Gestaltung der Thüringenhalle hervorragende Arbeit leistete. Anerkennung gelte auch Landrat Marko Wolfram (SPD), der den Mitfahrenden die Teilnahme ermöglichte, und den beiden Busfahrern Erik Steiner und Ralf Hertwig von KomBus.