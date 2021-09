Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gedenkt der Opfer des KZ Laura

Schmiedebach. Zu einer Gedenkveranstaltung in Schmiedebach wird am Dienstag, 21. September, eingeladen.

Am kommenden Dienstag, 21. September findet um 15 Uhr die jährliche Gedenkveranstaltung in der KZ-Gedenkstätte Laura in Schmiedebach statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Anlässlich des 78. Jahrestages der Errichtung sollen gemeinsam Blumen am Gedenkstein niedergelegt werden. Am 21. September 1943 war das Konzentrationslager „Laura“ als Außenlager des KZ Buchenwald errichtet worden.

Als Teil der Veranstaltung werden zwei Restauratorinnen der Restaurierungsgemeinschaft für Denkmalpflege Rudolstadt durch die Große Scheune und ehemalige Häftlingsunterkunft führen und über Funde von Wandmalereien aus der Lagerzeit sprechen. Bei dem Restaurierungsprojekt, das kurz vor dem Abschluss steht, wurden im gesamten Scheuneninneren Sondierungsschnitte gemacht, um unter nachträglich aufgebrachten Farbschichten nach weiteren Malereien aus der Zeit von 1943 bis 1945 zu suchen. Das Projekt wird von der Thüringer Staatskanzlei gefördert.

