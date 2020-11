Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Heiligabend zwischen Achtsamkeit und Rücksicht

Die Saalfelder Johanneskirche: Die Türen sollen an Heiligabend offen bleiben. Zu unterschiedlichen Zeiten werden Christvespern in Saalfeld stattfinden.

Die ersten Weihnachtsbeleuchtungen schmücken bereits einige Häuser im Landkreis, Städte und Geschäfte stellen Weihnachtsbäume auf, die Auslagen in den Schaufenstern stimmen auf das Weihnachtsfest ein, und an diesem Wochenende kann die erste Kerze am Adventskranz angezündet werden. Weihnachten rückt näher, und für viele Menschen ist der Gang in die Kirche an Heiligabend Tradition. Die Kirchgemeinden und Gemeindekirchenräte sind in diesen Tagen dabei, den Heiligabend zu organisieren und vorzubereiten, sodass sie allen Hygienebestimmungen entsprechen und vor allem aber stattfinden können.