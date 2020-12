Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wird zum Corona-Hotspot

An den Thüringen-Kliniken in Saalfeld wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, wo bei Coronaverdachtsfällen der Abstrich erfolgt. Dazu wurde im Innenhof ein Container des THW aufgestellt, der zumeist vormittags durch Teams des Gesundheitsamtes und am Nachmittag durch die Kassenärztliche Vereinigung genutzt wird.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 200 - so hoch wie sonst nirgends in Ostthüringen.

Das war nach den Entwicklungen der vergangenen Tage zu erwarten: Saalfeld-Rudolstadt ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 zum Corona-Hotspot geworden. Laut Robert-Koch-Institut infizierten sich im Landkreis in der zurückliegenden Woche 212,2 Leute pro 100.000 Einwohner mit dem Corona-Virus - so viele wie sonst nirgends in Ostthüringen.