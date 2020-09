An einer Kundgebung für die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecke Probstzella - Ernstthal, zu der der DBV Förderverein Max- und Moritz-Bahn aufgerufen hat, nahmen am vorigen Sonnabend am Bahnhof Schmiedefeld gut hundert Leute aus mehreren Landkreisen teil.

Landrat will sich für Max-und-Moritz-Bahn einsetzen

Zwei Landräte, zwei Bürgermeister, drei Vereinsvertreter und ein Referent der IHK Südthüringen: trafen sich am Donnerstag im Landratsamt Saalfeld, um das weitere Vorgehen zur Wiederbelebung der Max- und Moritzbahn zwischen Probstzella und Ernstthal zu besprechen Ein Thema, das spätestens am 31. Dezember 2021 aus bahnrechtlichen Gründen erledigt ist, wenn es nicht gelingt, die Strecke wieder in Betrieb zu nehmen.

Im Ergebnis soll Landrat Marko Wolfram (SPD) nun in einem Gespräch mit der zuständigen Staatssekretärin im Infrastrukturministerium die Position des Landes ermitteln und ob sich das Ministerium an den Kosten einer Machbarkeitsstudie beteiligen würde. Die Rede ist von 20.000 Euro.

Ein privates Konsortium sei an der Strecke interessiert, erklärte Vereinschef Markus Büttner. Voraussetzung für dessen Investitionen sei aber die Klärung der Eigentumsfrage an der Strecke. Die Teilnehmer waren sich einig, dass dies der eleganteste Weg zur Reaktivierung wäre. Sollte daraus nichts werden, könne im Rahmen der Machbarkeitsstudie genaue Grundlagen für den Betrieb der Strecke ermittelt werden. Es geht um den tatsächlichen Investitionsbedarf und darum, welche Unternehmen welche Menge an Gütern auf der Strecke befördern würden.