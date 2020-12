Landrat zum Streit um Sparkassen-Filialen: „Keine sinnvolle Alternative zur Schließung“

Die Sparkassenfiliale in Lehesten soll zum 01.01.2020 geschlossen werden, wogegen sich Widerstand in der Schieferstadt regt.

Saalfeld. Landrat Marko Wolfram antwortet auf den offenen Brief von vier Bürgermeistern zur Zukunft der Sparkassen-Filialen in ihren Orten.

Landrat Marko Wolfram (SPD), qua Amt auch Vorsitzender des Verwaltungsrates der Kreissparkasse, sieht keine sinnvollen Alternativen zur geplanten Schließung der Sparkassenfilialen in Leutenberg, Lehesten, Sitzendorf und Katzhütte. Das geht aus einem vom Montag datierten Antwortbrief an die Bürgermeister der vier Orte, die sich Hilfe suchend an den Kreischef gewandt hatten.

„Die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt ist ein Wirtschaftsunternehmen. Sie muss genau wie alle anderen Kreditinstitute wirtschaftlich arbeiten, sonst verliert sie ihre Geschäftsgrundlage. Dazu gehört es, Kosten im Blick zu halten und, wenn erforderlich, Einsparungen vorzunehmen.“, heißt es in der Antwort auf den offenen Brief, die dieser Zeitung vorliegt.

Bankenaufsicht verlangt von Sparkasse Kosteneinsparungen

Die extrem niedrigen Zinsen, der starke Bevölkerungsrückgang und nicht zuletzt der Wandel im Kundenverhalten mache der Kreissparkasse erheblich zu schaffen. Verstärkt werde der Trend in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie: viele Kunden vermieden Besuche in den Geschäftsstellen und nutzten stattdessen die Online-Angebote oder die App der Sparkasse. „Um den öffentlichen Auftrag zur Versorgung mit Finanzdienstleistungen weiterhin erfüllen zu können, sind Kosteneinsparungen erforderlich“, konstatiert der Landrat. „Darauf hat uns die Bankenaufsicht unmissverständlich hingewiesen“.

Weder der Vorstand noch der Verwaltungsrat hätten sich die Entscheidung über die Schließung der Geschäftsstellen leichtgemacht. Man habe sehr genau jede Geschäftsstelle inklusive der SB-Technik bewertet. „Ihre Befürchtung, dass die Grundversorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen nicht mehr gesichert ist, teile ich nicht“, schreibt Wolfram mit Verweis auf Bargeldlieferservice, die Möglichkeit telefonischer Überweisungen und das kostenlose Abheben von Bargeld beim Einkauf, das immer mehr Märkte anbieten.

Bürgermeister sollen der Negativstimmung entgegenwirken

Um die Kreditversorgung von kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region zu sichern, sei eine solide Eigenkapitaldecke der Sparkasse unerlässlich. „Unsere Sparkasse verfügt auch weiterhin über das mit Abstand dichteste Filialnetz aller Kreditinstitute im Landkreis, ist und bleibt enger Partner des Mittelstandes und fördert auch weiterhin das Vereinsleben in der Region. Das muss man bei aller Fairness in der Debatte berücksichtigen“, erklärt der Probstzellaer und erinnert die Bürgermeister daran, dass sie in den Gesprächen mit dem Vorstand Verständnis für die Entscheidungen auf wirtschaftlicher Grundlage gezeigt hätten.

Zur ebenfalls angesprochenen Vernachlässigung des ländlichen Raums verweist der Landrat auf Aktivitäten des Landkreises wie die Verwirklichung der Fürstlichen Erlebniswelten Schloss Schwarzburg, IBA- und Moro-Projekte, die Etablierung einer Wasserstoff-Modellregion im Schwarzatal, das Museumsentwicklungskonzept und die angestrebte Kreisbeteiligung an einem zu gründenden Zweckverband Tourismus Schwarzatal. „Ich würde mir wünschen, dass die kommunalen Entscheidungsträger im Landkreis dieses Engagement des Landkreises auch gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren und damit einer Negativstimmung entgegenwirken“, so Marko Wolfram.