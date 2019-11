Landratsamt wünscht mehr Leute - Volksvertreter dagegen

„Die Städte und Gemeinden sollen drei Millionen Euro mehr Kreisumlage aufbringen und Sie kommen mit 20 neuen Stellen daher. Das wird nicht funktionieren, sonst machen Sie alle kleinen Gemeinden kaputt“. Wolfgang Wehr (CDU-Fraktion), frisch gewählter Vorsitzender des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungswesen und im Ehrenamt Bürgermeister von Gräfenthal, wurde mal kurz grundsätzlich. Die Kreisumlage müsse um zwei Prozentpunkte runter, forderte er in der Ausschusssitzung am Dienstagabend in Saalfeld.

Es wird ein hartes Stück Arbeit für die Verwaltung, den Haushaltsplanentwurf für 2020 durch den Kreistag zu bringen. Einnahmen und Ausgaben von fast 178 Millionen Euro - so viel wie noch nie - stehen in dem Konvolut. Nicht an den Kosten der sozialen Sicherung, die inzwischen mehr als die Hälfte des Verwaltungshaushaltes ausmachen, entzündete sich diesmal der Streit, sondern an den gut 35 Millionen Euro Personalausgaben.

Zahl der Stellen soll auf fast 600 steigen

Von dem Geld werden in der Kernverwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen aktuell 565 Beschäftigte und 68 Beamte bezahlt. Sie verteilen sich auf 573 Stellen, aus denen entsprechend dem Wunsch der Verwaltung im nächsten Jahr fast 600 werden sollen. Sie werden gebraucht, um die wachsenden Aufgaben und steigende Belastung zu bewältigen, so Personalleiter Erik Goebel. Es geht um die Digitalisierung in Schulen und Verwaltung, Sozialarbeiter und Sachbearbeiter für die mehr werdenden sozialen Problemfälle, die Arbeitsfähigkeit der Leitstelle. Ursprünglich hätten die Fachbereiche sogar einen Bedarf von 40 neuen Stellen angemeldet, verriet Goebel.

Brunhilde Nauer (AfD) sprach von einem prinzipiellen Problem mit der auskömmlichen Finanzierung der Kommunen in Thüringen. Weil es sich zu einem Großteil um Pflichtaufgaben der Verwaltung handele, könne man im Moment nur an freiwilligen Aufgaben wie Kultur und Sport sparen. Dies sei eine politische Entscheidung.