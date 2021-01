Laptops für Kaulsdorfer Grundschüler

Seltene Freude in Zeiten der Pandemie: 15 generalüberholte Laptops einschließlich Netzkabel und nagelneuer Mäuse übergab Weltumradler Axel Brümmer in dieser Woche an die Klassenleiterinnen der beiden ersten Klassen der Grundschule Kaulsdorf. Mit der aufgespielten Lernsoftware soll digitales Lernen auch schon bei den Jüngsten ermöglicht werden. Wiebke Hofmann (Klasse 1a) und Ivonne Roschlaub bedankten sich namens des Kollegiums mit Blumen und Pralinen für die Spende. Schon am Freitag lief das erste Online-Seminar dazu für die Pädagoginnen.

Das Projekt ist eine Initiative des Vereins Labdoo, in dessen Dachverband auch der Verein GlobalSocial-network von Axel Brümmer mitwirkt. Das Kaulsdorfer Büro des Reisejournalisten ist Anlaufstelle für gebrauchte Laptops, die nicht älter als zehn Jahre sein sollen. Fast 30 wurden seit November bereits dort abgegeben. Ein Teil davon kommt bereits in Favelas in Brasilien zum Einsatz, wo GlobalSocial-network durch vom Verein errichtete Internet-Hotspots das Homeschooling in den Armenvierteln unterstützt.

"Mit der Aktion in Kaulsdorf wollen wir zeigen, dass unser Verein nicht nur in der Dritten Welt aktiv ist, sondern auch in Deutschland. Gern helfen wir auch anderen Schulen in der Region", so Axel Brümmer, der die Aktion als möglichen Anstoß für einen kulturellen Austausch zwischen der Kaulsdorfer Grundschule und einer Schule in Indonesien sieht, wo kleine Seenomaden unterrichtet werden.

Die übergebenen Laptops wurden plattgemacht, zweimal überspielt und mit einem Linux-Betriebssystem ausgestattet. Aus mehr als 80.000 kostenlosen Apps hat Labdoo 300 Lernprogramme ausgewählt, die den Schülern nun im Unterricht helfen sollen. Geht ein Gerät kaputt, wird es repariert oder ausgetauscht.

Kaulsdorfs Grundschulleiterin Elke Salzmann, verantwortlich derzeit für 139 Schüler in acht Klassen, findet es "eine gute Sache, dass wir eine solche Unterstützung bekommen". Man werde nun einen Plan machen, wie die Geräte lernunterstützend eingesetzt werden. Es sei gut möglich, dass dabei die Jüngsten den Anfang machen. Ein Problem stelle allerdings die Internetanbindung der Schule dar. "Die Kapazität reicht derzeit leider nicht für ein WLAN-Netz an der Grundschule", so die Schulleiterin.