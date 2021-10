In der Klinik an der Weißenburg gab es in der vorigen Woche bereits Corona-Auffrischungsimpfungen für Mitarbeiter, deren zweite Impfung länger als sechs Monate zurückliegt, und Bewohner des Pflegezentrums. Impfen gilt als wirksamstes Mittel gegen schwere Verläufe einer Covid-Erkrankung.