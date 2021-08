Lesung in Rudolstadt zum Weltfriedenstag

Nachgestellt in Zinn: Napoleon auf dem Pferd während der "Schlacht bei Leipzig". Anlässlich des Weltfriedenstages am 1. September liest Steffen Post aus Aufzeichnungen eines Rudolstädter Soldaten in napoleonischen Kriegen.

Rudolstadt. Anlässlich des Weltfriedenstages am 1. September liest Steffen Post aus Aufzeichnungen eines Rudolstädter Soldaten.

Im 19. Jahrhundert kämpften Rudolstädter Soldaten in mehreren napoleonischen Kriegen in Europa. Am morgigen 1. September, 18 Uhr, lädt der Eine-Welt-Verein Saalfeld-Rudolstadt anlässlich des Weltfriedenstages ein zur Lesung „Die Gedanken des Rudolstädter Soldaten Krause zu Krieg und Frieden“ in den Weltladen Rudolstadt, Kirchgasse 13. Steffen Post wird aus den Aufzeichnungen eines Überlebenden der Feldzüge in Österreich, Spanien, Russland und Frankreich zitieren.

Ab 1807 war das hiesige Fürstentum als Mitglied des Rheinbundes gezwungen, Truppen für Napoleons Feldzüge zur Eroberung Europas zu stellen. Immer wieder mussten neue Soldaten gestellt werden. Es wurde geholfen, andere Völker zu überfallen. Bis sich das Blatt wendete. Der Soldat Krause steht symbolisch für die wenigen Überlebenden der napoleonischen Feldzüge, die die Heimat wiedersahen.

Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 03672/31 35 79. Eintritt: Spende.