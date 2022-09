Leutenberg: Über 50 Kilometer in zwölf Stunden

Leutenberg. Schiefergebirgswanderung am Samstag, 8. Oktober

Zur ersten Wandertrophy laden die Stadtverwaltung von Leutenberg und die Initiatoren der Schiefergebirgstrophy für Samstag, den 8. Oktober 2022, in die Sieben-Täler-Stadt ein. Start ist laut einer Ankündigung bereits um 7 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Leutenberg.

Gewandert wird die erste Runde der Schiefergebirgstrophy mit 50 Kilometern Länge, wobei 1271 Höhenmeter zu bewältigen sind. Um das zu schaffen, gibt es ein Zeitfenster von 12 Stunden, was heißt, dass man relativ raschen Schritts unterwegs sein und längere Pausen eher vermeiden sollte.

Für einen Unkostenbeitrag von 15 Euro bekommt jeder Teilnehmer eine Trophy-Stempelkarte mit Schlüsselband, eine Trinkflasche sowie am Ziel ein Update der Stempelkarte zur Finisher-Plakette, heißt es weiter in der Mitteilung. Es wird zudem zwei Verpflegungsstationen auf der Tour geben. red

Anmeldung und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schiefergebirgstrophy.de oder telefonisch unter 036734/23 11 2.