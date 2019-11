Leutselige Leutnitzer: 163-faches Loblied vom Bürgermeister

Stimmt, Leutnitz liegt nicht wie Garsitz, der Königseer Ortsteil, in dem der Landreporter vor einigen Wochen war, am - manche sagen privilegierten - Ende einer Sackgasse. Sondern an der Bundesstraße 88 und ist der erste Ort der zwei Dutzend Königseer Bestandteile, der einem von Bad Blankenburg her kommend, in den Augenwinkel fällt.

War da nicht ein Schild und ein zwei moderne Einfamilienhäuser am Hang? Ehe das Auge wieder auf die Straße muss, ist das kleine Dorf schon vorbei und der Blick frei auf die prächtige Kulisse von Quittelsdorf mit seiner Kirche.

Perle am Ausgang des Tellbachtals

Ja, Leutnitz als Augenwinkel-Eindruck abzuheften, kann schnell passieren. Und es soll sich herausstellen, dass man mit diesem Etikett kaum einen größeren Fehler machen kann. Die Überraschungen werden sich an diesem Nachmittag quasi im Minutentakt auf die Perlenschnur des Rundgangs reihen. Die erste ist, dass man den Ortsteilbürgermeister in seinem Zuhause nicht in der Dorfmitte, sondern im neuen Wohngebiet „In den Gelängen“ trifft. Hier draußen wirkt das stilechte Haus des erkennbar und bekennenden Schweden-Fans ein wenig aus dem Traditionsrahmen gefallen. Daniel Hempel (39) wird diesen Umstand, nämlich den der Freiheit, (fast) bauen zu können wie man will, besonders loben.

Als gebürtigem Bad Blankenburger war ihm bei der Suche nach einem Eigenheimbauplatz Leutnitz schon früher aufgefallen, doch als das Gelände zwar erschlossen war, der Bauträger nicht aus dem Knick kam, wären die beiden, die eigentlich bei der Rudolstädter Außenstelle der Geraer Staatsanwaltschaft arbeiteten und sich nach deren Ende beruflich neu orientieren mussten, fast auf Dienstedt (auf halbem Wege zwischen dem neuen Arbeitsort in Erfurt und Rudolstadt, dann aber doch auf Leutnitz verfallen. 2009 baute er hier und wurde vom damaligen Ortsbürgermeister Frank Schaurath schnell in den Ortsteilrat geholt.

Unglück führt zur Liebeserklärung

Das Schlüsselerlebnis für die Hempels war der Tag, als der Maya-Kalender endete, am 21. Dezember 2012: In Leutnitz ging die Welt zwar nicht unter, aber ein Heizungsrelais im Keller löste einen Brand aus und machte das neue Haus auf drei Monate unbewohnbar. „Was wir als Neulinge im Dorf an dem Abend und in den Stunden, Tagen und Wochen danach an Solidarität im Dorf erlebten, bleibt uns für immer unvergessen”, berichtet Daniel Hempel auf dem Weg steil den Berg hinauf, wo der Blick über das Wohngebiet und das Dorf das Rinnetal ebenso hinab wie hinauf fällt.

Und zum ersten, aber längst nicht letzten Mal klar wird, warum sich die Hempel in das Dörflein schockverliebt haben. Durch einen wilden Hohlweg geht es steil hinab zurück zum Dorf, wo ein selbstgebasteltes Warnschild auf womöglich kreuzende Radfahrer verweist. „Das ist die Downhill-Strecke, die sich die Dorfjugend vor drei Jahren selbst gebaut hat und in Schuss hält“, erzählt Hempel. „Alles in Eigenleistung und -verantwortung.“

Eingeschworene Dorfgemeinschaft

Auf dem Weg vorbei am früheren Konsum, der leider schon lange keiner mehr ist, aber wo der Schulbus gegenüber hält, kommt die Feuerwehr in Sicht. Sie und ihr Verein, wesentlich geprägt vom verstorbenen Fred Duske, sind der wichtigste Anker des Dorflebens. Daniel Hempel: „Das mag auch in anderen kleineren Dörfern so sein, in Leutnitz kann man aber sagen, dass es auch über den Verein hinaus eine Dorfgemeinschaft gibt, wie man sie sich optimaler nicht wünschen kann. Neulich habe ich in einer der Whatsapp-Gruppen, über die wir unser Dorfleben modern organisieren, zu einem Arbeitseinsatz an dem Lärmschutzwall aufgerufen, der ein bisschen verwildert war.“ Gerechnet hatte er bei dem doch eher speziellen Anliegen, mit einer Handvoll Helfer. Es kam ein Fünftel aller Dorfbewohner, ausgerüstet mit persönlicher Technik und viel Elan.

In einem solchen Klima kommt eines zum anderen. Ein Ortsbürgermeister beispielsweise, der sich ausdenkt, im Feuerwehrraum, der der ganzen Dorfgemeinschaft dient, einen Fotowettbewerb zu veranstalten, um am Ende daraus einen Kalender zu machen, der so oft gedruckt wird, dass jeder Haushalt einen bekommen kann und zwar aus der Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister finanziert.

Während das berichtet wird, sitzen wir auf der Betondecke eines historischen Kellers, dessen Sinn lange in der Luft hing, bis sich für das Projekt Futterraufe, eine groß dimensionierte Wanderrastbank, private Sponsoren fanden und für das Edelstahlgeländer rundherum Fördermittel. Wen wundert’s, dass die Dorfgemeinschaft da längst die Idee für einen Raufenadvent ausbrütet.

Blut des Lindwurms

Bei so viel Erfreulichem im Hier und Jetzt ist die Fragen nach Wissenswertem in der Geschichte fast deplatziert.

Doch der Weg zur Geschichte führt vorbei am ältesten Haus von Leutnitz, das früher eine Schule war, oder zum hiesigen Imker, streift die gerade aufgestellten Bänke die Radfahrer auf dem neuen Klosterradweg zum Verweilen einladen und führt über die B88 und eine auffällig große Brücke unter der Bahn hinweg zu den nicht mehr abbauwürdigen Schwerspatvorkommen, die einst auch dem Bahnhof eine wesentlich höhere Bedeutung gaben. Doch seit Daniel Hempel mit der regelmäßigen Bitte um Wiedereinrichtung eines Bedarfshaltes in Quittelsdorf-Leutnitz kein Gehör findet, dämmert das schöne Fachwerkgebäude leider auch vor sich hin.

Auf dem Rückweg bleibt Zeit für die Sage von der Lindwurmhöhle, in der nach einem Kampf mit einem Recken der Namensgeber dort so lange blutete, bis die Gegend ganz sumpfig und mit dessen letztem Atemzug eben jener Schwerspat entstand, der seitdem im Boden schlummert, bis dereinst sein Abbau wieder attraktiv sein könnte.