„Lindenblatt“ verschwindet nach 23 Jahren

Wer etwas in seiner Gemeindeverwaltung erledigt haben möchte, wendet sich in Altenbeuthen direkt an den Bürgermeister oder steckt sein Anliegen in diesen Briefkasten - eine eigene Verwaltung hat das rund 200 Einwohner zählende Dorf seit Jahren nicht mehr.

Altenbeuthen. Mit dem alten Jahr verschwindet ein Blättchen, das zumindest in den Orten an der Südseite des Hohenwarte-Stausees seine Leser gefunden hatte, weil es sie neben amtlichen Mitteilungen der Gemeindeverwaltungen auch mit Vereinsinformationen, Berichten von Veranstaltungen und aus Einrichtungen versorgt hatte: das „Lindenblatt“. Meist mit zwölf, zuweilen nur mit acht oder in anderen Jahren mit 15 Ausgaben erscheinend, hatte das Amtsblatt für die Gemeinden Altenbeuthen und Drognitz insgesamt 23 Jahre die Bürger mit mehr oder weniger frischen Neuigkeiten und Bekanntmachungen versorgt und noch dazu als eines der letzten Amtsblätter im Landkreis alle Haushalte in gedruckter Form erreicht.

Mit Heft 12 im 23. Jahrgang ist am Montag das letzte „Lindenblatt“ erschienen, nachdem beide Gemeinderäte bereits vor Monaten beschlossen hatten, aus Kosten- und Rentabilitätsgründen unter das Dach der „Gemeinde-Nachrichten“ von Kaulsdorf und Hohenwarte zu schlüpfen. Kaulsdorf fungiert bereits seit etlichen Jahren als erfüllende Gemeinde für die drei anderen, erledigt also für sie die üblichen Verwaltungsaufgaben. Am 29. Januar soll die erste Ausgabe des Blättchens für dann vier Gemeinden mit insgesamt 13 Orten erscheinen und weiterhin in gedruckter Form gratis an alle Haushalte gehen. Ein wirkliches Massen-Medium aber entsteht auch durch die Fusion nicht: Bei insgesamt knapp 3400 Einwohnern dürfte ein Auflage von weniger als 1500 ausreichen, um alle Briefkästen zu bestücken.

Im letzten „Lindenblatt“ wenden sich die Bürgermeister Lothar Linke (Altenbeuthen) und Henry Drogatz (Drognitz) an die Einwohner, um all denen zu danken, die in dem zu Ende gehenden Jahr 2020 daran mitgearbeitet haben, ihre Gemeinde lebens- und liebenswert zu erhalten. Für das neue Jahr wünschen sie den Bürgerinnen und Bürgern „viel Gesundheit und Zufriedenheit in dieser nicht einfachen, für uns alle schwierigen Zeit“, schreiben Drogatz und Linke.