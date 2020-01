In Rudolstadt haben am Montag Bürger, Kommunalpolitiker, Vertreter von Kirchen, Parteien und Organisationen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am Mahnmal auf dem Platz der Opfer des Faschismus legten sie Kränze und Blumen nieder.

Rudolstadt. Ein politisches Nachspiel hat das Auftreten zweier AfD-Stadtratsmitglieder beim Gedenken an die Opfer des Faschismus in Rudolstadt. Ein Eklat?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenken in Rudolstadt: Linke und SPD streiten über AfD-Gesteck

Ein politisches Nachspiel in diversen sozialen Medien hatte die Gedenkveranstaltung für die Opfer des Faschismus am Montagnachmittag in Rudolstadt. Dabei gerieten sich Vertreter von SPD und Linken in die Haare.

Oliver Weder (SPD), Vorsitzender des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt, hatte unmittelbar nach der Kranzniederlegung am OdF-Platz auf seiner Facebookseite darüber berichtet, dass das Gesteck der AfD-Stadtratsfraktion „von Antifa-Jugendlichen zerschnitten und dann weggeworfen“ wurde. So sei „aus einem Moment der Versöhnung ein Eklat“ geworden. „Nächstes Jahr unter Polizeischutz oder alle mit Stöcken bewaffnet?“ fragte der Chefdirigent der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt. Eine Aussage, die die Linken-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss bei Twitter „fassungslos“ machte. Die Jenaerin dankte Daniel Starost und den antifaschistischen Jugendlichen für ihre klare Haltung und schrieb an Weder: „Haltung zu haben und das ‘Nie wieder’ ernst zu nehmen, bedeutet in der Konsequenz AfD, Antisemiten und Rassisten auszugrenzen“. Der Eklat sein, „dass Sie das AfD-Gesteck wieder aufstellten“. Radikalisierung der Anhänger befürchtet Weder verteidigte sein Tun und warnte vor den Folgen, „die beiden verschreckten älteren Herrschaften unserer neuen AfD-Stadtratsfraktion zu Wiedergängern der Nationalsozialisten zu stempeln“. Dies führe zu weiterer „Radikalisierung und Wagenburgmentalität ihrer Anhänger und Wähler und fortgesetzte Spaltung unserer kleinstädtischen Gesellschaft“. Deshalb müsse man „hin und wieder auch dem erbitterten politischen Gegner mal die Hand reichen“. Götz Kölbl, Fraktionschef der Linken im Rudolstädter Stadtrat, schlug sich auf die Seite seiner Genossin: „Was hilft ein Gedenken, wenn wir dabei tatenlos zusehen, wie sich Geschichte zu wiederholen scheint? Zivilcourage ist angesagt. Fromme und gut gemeinte Reden stoßen an ihre Grenzen“ so Kölbl.