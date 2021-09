Literaturprofessor spricht in Saalfeld über Mythologie

Saalfeld. Die Saalfelder Goethe-Gesellschaft startet nach dem Corona-Lockdown wieder ihre monatlichen Vorträge.

Was Goethes „Iphigenie auf Tauris“ und der Hollywood-Film „Titanic“ gemeinsam haben, fasste der Literaturexperte Stefan Matuschek so zusammen: „Sie stellen die totale Erfüllung menschlicher Gefühle als neuen Mythos dar, der uns in einer gemeinsamen Weltsicht vereint.“ Der Vortrag des Präsidenten der deutschlandweit agierenden Goethe-Gesellschaft Weimar markierte im Vortragsraum des Stadtmuseums zugleich den Neustart der Saalfelder Ortsvereinigung nach dem coronabedingten Lockdown – wegen des Hygienekonzepts nur vor 25 Zuhörern.

Wie sich die Rezeption der Mythologie im 18. und 19. Jahrhundert wandelte, lasse sich besonders gut in den Werken von Johann Wolfgang von Goethe ablesen, schließlich sei der Dichterfürst sechs Jahrzehnte lang produktiv gewesen, erklärte Matuschek.

„Der Mythos ist eine Zeichensprache“

Der Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Jena zog dabei eine gedankliche Linie von der Antike über das Mittelalter, die Aufklärer und Romantiker bis zu Christa Wolf und Heiner Müller – oder eben zum Film „Titanic“.

„Der Mythos ist eine Zeichensprache, und zwar eine sehr langlebige“, sagte der 58-jährige Referent. Erste Schriftzeugnisse seien bereits 2700 Jahre alt, und die Sinnbilder der damaligen Götter lebten fort bis heute, beispielsweise im Wappen des Fußballclubs Ajax Amsterdam. Sie waren Codes, „um etwas darzustellen, was man real nicht artikulieren kann“, erklärte Matuschek. Er nannte die Verwendung der griechischen Mythologie an den Höfen und in der Kunst des Mittelalters und der Renaissance eine „Umwegkommunikation für erotische und politische Freizügigkeiten“. Dieser bediente sich auch Goethe bereits in seinem Frühwerk.

Erst in der Goethezeit kam laut Matuschek eine neue Verwendung der Mythologie und Mythos als Begriff auf. Aus den Göttersagen wurden einzelne Mythen als impulsiver, poetischer Ausdruck einer emotional erlebten Welt. Goethe sah in der griechischen Mythologie „eine durch bürgerliche Tugenden nicht beschädigte Natur“, erklärte Matuschek dessen Satire gegen Christoph Martin Wieland: Er habe die antiken Helden gegen die Vereinnahmung durch die herrschende Moral verteidigt.

