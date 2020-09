Am Montag, 28. September, wird der Wahlausschuss das offizielle Endergebnis bestätigen.

Marina Kasimir in Meura gewählt

Meuras neue Bürgermeisterin kann Marina Kasimir heißen. Auf 90 der insgesamt 152 gültigen Stimmzettel stand ihr Name. „Ich danke für das Vertrauen der Bürger, das in mich gesetzt wurde. Ich bin von der großen Zahl der Stimmen überrascht“, sagte sie kurz nach Bekanntwerden des Ergebnisses der Wahl vom gestrigen Sonntag. Am Montag wird der Wahlausschuss das offizielle Endergebnis bestätigen.

Im Laufe der Woche will die 60-Jährige, die seit zwei Wahlperioden im Gemeinderat mitwirkt und als erste Beigeordnete tätig ist, entscheiden, ob sie das Amt antreten wird. Sie würde damit Nachfolgerin von Heiko Siegel, der Ende vergangenen Jahres das Amt niedergelegt hat.

Wahlberechtigt waren 356 Einwohner Meuras.