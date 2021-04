Maschinenpistole bei Abrissarbeiten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gefunden

Buchbach. Ein Hauseigentümer hat bei Abrissarbeiten in Buchbach (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) eine Maschinenpistole entdeckt. Er informierte daraufhin die Polizei.

Bei Abrissarbeiten in einem Haus in Buchbach bei Gräfenthal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt fanden die neuen Eigentümer in einem Zwischenboden eine Maschinenpistole. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um eine offensichtlich funktionsfähige Waffe.

Der Mann informierte nach dem Fund die Polizei, welche die Maschinenpistole sicherstellte. Weitere Informationen sind aktuell noch nicht bekannt.