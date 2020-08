Ein Mauersegler bei der Freilassung in Weimar.

Mauersegler im Gelben Haus erschweren Abriss in Saalfeld

In der Fassade des Gelben Hauses brüten seltene Mauersegler. Die Entdeckung dieser geschützten Vogelart erfolgte bereits im Juli, wurde jedoch erst jetzt öffentlich bekannt und entfacht erneut die Diskussion um den geplanten Abriss des um 1900 errichteten Mehrwohnungshauses in der Straße Auf dem Graben Nr. 6 in Saalfeld.