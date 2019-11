Saalfeld/Unterwellenborn. Erstmals lud die Medizinische Fachschule auch an den Standort für die Erzieherberufe in Unterwellenborn ein.

Medizinische Fachschule öffnet ihre Türen in Saalfeld und Unterwellenborn

Zufrieden waren die „Macher“ von der Medizinischen Fachschule, nämlich die Lehrer und Schüler, die am vergangenen Samstag zum Tag der Offenen Tür eingeladen hatten. Erstmals war der Aktionstag nicht nur am Hauptsitz in Saalfeld konzentriert. Damit konnten auch die Interessenten für die Erzieherberufe die Schule dort kennen lernen, wo sie stattfindet, nämlich im BZ-Gebäude in Unterwellenborn.

60 Gäste in Saalfeld und etwa 40 in Unterwellenborn, Jugendliche mit oder ohne Elternbegleitung, fanden den Weg zu den Lehrern und Schülern an den beiden Häusern, um sich einen Eindruck von der Ausbildung in den Bereichen Ergo- und Physiotherapie, Masseur, Pflege, Heilerziehungspflege sowie Kinderpflege, Sozialassistenz und Erzieher zu verschaffen. Die Schüler und ihre Lehrer präsentierten die in den vergangenen Tagen fleißig zusammengestellten Ausbildungsprodukte und standen bei vielen Fragen zu Bewerbung, Zugangsbedingungen, Möglichkeiten der Internatsunterbringung und Schulalltag mit vielfältigen Informationen hilfreich zur Seite.

Neuer Ausbildungsberuf in der Pflege

Eine Reihe von Bewerbungsunterlagen wurden dabei gleich persönlich übergeben. Bei der Vorstellung von derzeit laufenden Projekten an der Schule wurden durch Gäste neue Ideen angestoßen und Kontakte für die Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen des Landkreises geknüpft – wie etwa mit weiteren Grundschulen. „Denn die bisherigen Kooperationen mit der Heinrich-Heine-Grundschule in Uhlstädt und der Caspar-Aquila-Schule in Saalfeld würden wir gerne ausweiten“, so stellvertretende Schulleiterin Silvia Gottschall, die sich federführend um die Interessenten in Unterwellenborn kümmerte. „Im Mittelpunkt unserer Beratungen im Bereich Pflege stand die Information über den neuen Ausbildungsberuf Pflegefachfrau/Pflegefachmann, der ab September die bisherigen Berufe Altenpfleger-, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin ersetzt“, so Britta Flemming von der Schulleitung, die in Saalfeld die Gäste begrüßte. Mit selbstgebackenem Kuchen, Vorführungen und Livegesang sorgten die Schüler und Lehrer für eine angeregt-fröhliche Atmosphäre in beiden Schulhäusern.